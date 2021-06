Kustwacht ontdekt in Puerto Rico partij coke van 26 miljoen euro

Binnenland

Martien R.: ’Als hier een drugshond komt, die wordt helemaal gek’

„Als hier een drugshond binnenkomt, die wordt helemaal gek”, zei Martien R. op 28 februari 2019. Op dat moment was hij in de ontmoetingsruimte op het woonwagenkamp in Oss cocaïne aan het versnijden, persen en verpakken, zei de officier van justitie vrijdag in de zaak tegen R. bij de rechtbank in Den...