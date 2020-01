Dit is de opvolger van IS-kopstuk Al-Baghdadi

Al-Salbi zou uren na de dood van Al-Baghdadi al benoemd zijn tot nieuwe leider van IS. Eerder werd de naam van Aboe Ibrahim al-Hachimi al-Qurachi genoemd, maar dat klopt volgens de inlichtingendiensten niet.

Volgens de Britse krant is Al-Salbi een van de mede-oprichters van de Islamitische Staat. Hij heeft de aanvallen op de Yezidi’s in Irak geleid in 2015, waarbij duizenden vrouwen en meisjes in handen vielen van IS en gebruikt werden als seksslavinnen. Ook had hij de leiding over operaties over de hele wereld. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke ideologen van IS.

Al-Salbi wordt ook wel de ’professor’ en de ’vernietiger’ genoemd. Hij maakte onder meer wetten voor IS die ervoor zorgden dat homoseksuelen van daken werden gegooid en vrouwen die overspel pleegden gestenigd werden. De IS-leider claimt een directe afstammeling van de profeet Mohammed te zijn.

Al-Salbi en Al-Baghadadi ontmoetten elkaar in 2004, toen ze door de Amerikanen gevangen waren gezet in het zuiden van Irak. Voor Al-Baghdadi’s dood had Amerika al vijf miljoen dollar op het hoofd van Al-Salbi gezet.