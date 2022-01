’Tattookiller’ Cor P. alias ’De Paling’ aangehouden in Dominicaanse Republiek

Cor P., die zijn bijnaam De Paling kreeg vanwege het feit dat hij meermalen wist te ontsnappen, nam in 2020 de benen toen er tegen hem een levenslange gevangenisstraf was geëist omdat hij verdacht werd lid te zijn van het moordeskader de ’Tattookillers’. De groep droeg deze naam vanwege de Chinese tekens die de leden op hun ruggen hadden getatoeëerd. Hij was op het moment toen de zaak liep op vrije voeten. De enkelband die hij moest dragen, knipte hij door waarna hij met de noorderzon vertrok.

Vorige week donderdag kwam hij weer in het vizier van de opsporingsdiensten nadat hij afgelopen dinsdag onder vuur was genomen in de populaire toeristenstad Las Terranas aan de noordoostkust van de Dominicaanse Republiek. Hij reed in zijn witte SUV, een Hyundai Tucson toen hij werd geraakt door vier kogels. Hij verloor de macht over het stuur en ramde vervolgens een ander weggebruiker. Die raakte daarbij ook gewond.

Geen rechtshulpverzoek

De politie in Las Terranas dacht in eerste instantie dat het ging om de 44-jarige Margaret Soto Harvey Gerardo uit Costa Rica, maar zijn ID-bewijs bleek vals te zijn. De autoriteiten in de Dominicaanse Republiek vonden uit dat het ging om Cor. P. die in het ziekenhuis afgelopen donderdag is aangehouden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft echter geen rechtshulpverzoek gekregen, dus kon verder niets melden over de verdachte.

"Cor P. is in het ziekenhuis aangehouden"

De Dominicaanse media melden dat de politie vervolgens samen met collega’s van de internationale politieorganisatie Interpol een inval deed in de woning van de gezochte man. In twee kluisjes werden een 9mm-pistool, meerdere patronen en meerdere pistoolmagazijnen gevonden, alsmede vier valse Costa Ricaanse paspoorten en vijf valse ID-bewijzen. Na zijn arrestatie werd de man overgebracht naar een privéziekenhuis in Las Terranas.

Geen onbekende

Cor P. is geen onbekende van politie en justitie. Hij werd eerder verdacht van de koelbloedige moord in 2005 op kickbokskampioen Peter Smit uit Rotterdam. Hij werd door het gerechtshof vrijgesproken van die moord. In 2014 werd P. veroordeeld tot 12,5 cel vanwege een poging om de Amsterdamse crimineel Marlon D. te liquideren in augustus 2009 in Amsterdam. In januari 2020 moest P. voor de rechter komen omdat hij verdacht werd van de moord op de voormalige Tattookiller Onno Kuut uit Enschede. Het slachtoffer werd in maart 2009 gevonden in een duingraf in Hoek van Holland. Tijdens die rechtszaak nam hij de benen, naar nu blijkt naar de Dominicaanse Republiek.