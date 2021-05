Tweede verdachte opgepakt voor dood Ayla Mintjes

De man werd woensdagavond aangehouden in een woning in de Nolensstraat. Agenten doorzochten bij de actie verschillende woningen en daarbij troffen ze onder andere vuurwapens en handgranaten aan.

Na zijn aanhouding is de verdachte overgebracht naar een politiebureau. Hij wordt deze vrijdag nog voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man zit in volledige beperkingen.

In het onderzoek naar de schietpartij is eerder al een 20-jarige man aangehouden. Donderdag besliste de rechter-commissaris dat hij langer in de cel moet blijven. Over zijn mogelijke rol is niks bekendgemaakt.

Beschoten

In de straat in de wijk Nieuw-West werd zondag een auto met twee inzittenden onder vuur genomen. De 27-jarige vrouw, die achter het stuur zat, raakte gewond maar reed door. Ze stierf later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De bijrijder bleef ongedeerd. De twee schutters, die gebruikmaakten van automatische vuurwapens, gingen er na de beschieting vandoor in een zilvergrijze bestelauto. Die auto werd bestuurd door een derde verdachte. In de August Vermeylenstraat in West werd later een bestelauto in de brand gestoken.