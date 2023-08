Nederlander dood aangetroffen na bergwandeling op Corsica

CORTE - Een Nederlander is in een bergachtig gebied in noordelijk Corsica dood aangetroffen. Het gaat om een 41-jarige man uit Hengelo, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De politie begon de zoektocht naar hem laat op zondag, nadat hij als vermist was opgegeven door zijn echtgenote. Hij was aan een bergwandeling begonnen en keerde niet terug.

In de nacht vond de politie het lichaam naast een bergpad ten westen van de plaats Corte. Het lichaam moest omhoog worden gehaald om het te bergen. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend, melden plaatselijke media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent ondersteuning aan de naasten van het slachtoffer.