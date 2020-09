Strengere controles coronaregels in ov

Maandag wordt een miljoenen kostende ov-campagne gestart om dagelijks tienduizenden extra reizigers te werven in trein, bus, tram en metro. Het is nu nog de helft van normaal. „We willen eind dit jaar toe naar 80%. Daarom zeggen we dat iedereen welkom is, mits men zich houdt aan de voorschriften”, zegt voorzitter Pedro Peters van koepel OVNL.

De inhaalactie is volgens hem noodzakelijk om het collectieve verlies van een half miljard euro dit jaar door de coronacrisis weg te werken in 2021.

