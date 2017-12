Engelsen ontzet over live ophanging

De 39-jarige Gregory Tomkins kwam eerste kerstdag virtueel binnen in de discussiegroep ’Apple Inc Insults’. Tot verbijstering van de kijkers hing hij zichzelf binnen enkele tientallen seconden op.

Geschokte live-kijkers vanuit de hele wereld wilden de politie bellen, maar slaagden er vanuit bijvoorbeeld Amerika niet in om de noodlijnen te bereiken. Uiteindelijk kon een Engelse deelnemer de lokale 112 (999) bellen. Tomkins was al dood toen de politie hem vond.

Beledigen

De discussiegroep wordt gebruikt door mensen die elkaar in het openbaar zoveel mogelijk beledigen. Het is onderdeel van het bedrijf ’Paltalk’ waar zes miljoen mensen wereldwijd elkaar over verschillende onderwerpen verbaal te lijf gaan.

Tomkins deed onder het pseudoniem Yakka al vaker mee in de video chatroom en was daar nooit echt opgevallen. ’Yakka was een grappige man, maar kon ook snel overstuur raken. Dan is een groep waarin mensen elkaar beledigen niet echt geschikt voor hem’, citeert de Daily Mail iemand op het forum van de site.