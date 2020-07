China is op weg naar Mars

De Lange Mars 5 raket met daar bovenop Tianwen-1 verlaat het lanceerplatform. Ⓒ Foto EPA

PEKING - China’s eerste missie naar Mars is succesvol van start gegaan met de lancering van Tianwen-1 donderdag. De sonde, waarvan de naam vrij vertaald ’vragen aan de hemel’ betekent, bevat een satelliet en een lander met daarin een karretje dat een maand of twee, drie over het oppervlak van de rode planeet gaat rijden.