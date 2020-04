Burgemeester New York: heropening stad kan weken, maanden duren

De Blasio, wiens stad het epicentrum is van de coronacrisis in de Verenigde Staten, zei dat New York honderdduizenden tests per dag zou moeten uitvoeren en dat de ziekenhuisopnames verder moeten dalen voordat de economie wordt heropend.

„Vooral de federale regering moet het bericht krijgen dat dit ding nog niet voorbij is, en als je doet alsof het voorbij is, zal het alleen maar als een boemerang terugkomen en het erger maken.”

40.500 doden

De Verenigde Staten hebben verreweg het grootste aantal bevestigde gevallen van het coronavirus, met meer dan 750.000 besmettingen en meer dan 40.500 doden, waarvan bijna de helft in de staat New York, volgens een telling van persbureau Reuters.

Volgens de richtlijnen van president Donald Trump voor het heropenen van de economie, moet het aantal coronogevallen veertien opeenvolgende dagen dalen alvorens een staat de beperkingen geleidelijk kan opheffen.

Toch leek de Republikeinse president demonstranten die staten eerder willen heropenen, aan te moedigen met een reeks Twitter-berichten. Ze werden daarin opgeroepen Michigan, Minnesota en Virginia te „BEVRIJDEN”, allemaal staten met Democratische gouverneurs. Ook New York wordt door een Democraat geleid.