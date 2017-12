Olifant vertrapt directeur natuurreservaat

Het slachtoffer runde samen met zijn familie sinds 1914 de Suiyan Ranch in Laikipa. De dieren waren gewend aan de aanwezigheid van de man. Waarom de stoppen doorsloegen bij de olifant in kwestie, is onduidelijk.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat er een olifant een mens doodt. Een 64-jarige Nederlander overleed in november nadat hij werd aangevallen door een olifant in de buurt van zijn lodge in Zambia.