VS zal opgepakte Nederlandse extremist vrijwel zeker verbannen

In Amerikaanse media dook een video-interview op met de man die de Nederlander L. zou zijn. Ⓒ WVVA News

Amsterdam - Is Jaap Willem L. een onschuldige, liefhebbende vader of beraamde hij echt gewelddadige plannen tegen de Amerikaanse overheid? De 26-jarige Apeldoorner werd de voorbije week in de VS opgepakt als lid van de extremistische Boogaloo Bois. Dinsdag staat hij voor de rechtbank wegens illegaal wapenbezit en een jarenlang illegaal verblijf in het land.