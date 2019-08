Storingen Schiphol een ’blamage’

Regeringspartij VVD wil snel opheldering over de oorzaak van de storing. „Dan kunnen maatregelen getroffen worden om het te voorkomen”, zegt Kamerlid Remco Dijkstra. „Schiphol moet ook in de drukke zomerperiode vlekkeloos tientallen miljoenen passagiers kunnen vervoeren.”

Onderzoeksbureau TNO onderzoekt in opdracht van Schiphol de oorzaak van de brandstofstoringen. Het CDA hoopt dat het niet weken gaat duren voor de resultaten naar buiten komen.

Hoogseizoen

„De ontstane situatie is natuurlijk zeer vervelend voor de reizigers en gezinnen met kinderen die uren moeten wachten terwijl zij met plezier uitkijken naar hun vakantie. Daarnaast is het zeer vervelend voor het imago van de internationale mainport”, zegt CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. „Nu met de tweede keer in korte tijd in het hoogseizoen mag je wel spreken van een blamage.”

Amhaouch vindt dat Schiphol zelf eindverantwoordelijk is voor de situatie en slagvaardig moet optreden. SP-Kamerlid Cem Laçin heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) na de eerste storing al via Kamervragen opgeroepen om specifiek te kijken naar compensatie voor reizigers.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is niet betrokken bij de storing, laat een woordvoerder weten.