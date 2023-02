Premium Het beste van De Telegraaf

Rijinstructeur René zat tussen chemo’s gewoon in de auto: ’Ik kon die ’poete’ niet missen’

René van Alphen en zijn vriendin Monique. Ⓒ Rob Oostwegel

GELEEN - In het voorjaar van 2020 krijgt rijinstructeur René van Alphen (68) uit Geleen de diagnose longkanker. De boodschap van de arts is klaar als een klontje: de kanker is uitgezaaid en Van Alphen gaat niet meer beter worden. Hij kan zijn tijd alleen nog proberen te rekken. Ondertussen gaat hij, tussen de chemo’s door, gewoon door met lesgeven. Voor „de poete.” En de steun die daarop volgt is overweldigend.