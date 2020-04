LIVE Tweede Kamer debatteert over coronacrisis

Dinsdag verlengde het kabinet de duur van de maatregelen om het virus in te dammen van 6 naar 28 april. Scholen, kappers, sportscholen en de horeca blijven tot die tijd dicht.

Eerder vandaag lieten Kamerleden zich bijpraten door corona-experts. RIVM-directeur Van Dissel had een optimistische boodschap: de groei van het aantal ziekenhuisopnames voor corona lijkt af te vlakken. Ook voor opnames op de intensive care is niet langer sprake van een alsmaar toenemende groei, al moet de piek in de opnames hier nog komen, vermoedelijk over een maand. Intussen lijkt ook de besmettingsgraad flink te dalen door de genomen maatregelen.

VVD-fractieleider Dijkhoff, teruggekeerd van thuisquarantaine in Breda wegens een verkoudheid, onderstreepte dat optimisme, maar besteedde ook aandacht aan de zorgen. „Van mensen die van alles lezen over de capaciteit van de ziekenhuizen. Die zich afvragen of patiënten die van de ic af komen nog wel de oude zijn.”

Bij optimisme over afvlakking plaatste PVV-leider Wilders vraagtekens. „De dagelijkse realiteit is gitzwart. 1073 doden. Mensen van vlees en bloed.” Bovendien valt de waargenomen afvlakking misschien ook wel te verklaren door het gebrek aan testen.

Wilders noemde het verstandig dat het kabinet de maatregelen heeft verlengd, al gaan ze niet ver genoeg. „Hoe kan het dat er nog steeds vliegtuigen uit brandhaard New York in Nederland landen?” Daarbij sloot CDA-leider Heerma zich aan. Laten we passagiers uit New York op z’n minst screenen.

D66-leider Jetten vroeg het kabinet te ’garanderen’ dat er geen ondernemers door de coronacrisis omvallen. Tegelijkertijd deed hij een oproep aan ondernemers die gebruik maken van het ’geweldige steunpakket van het kabinet’ geen medewerkers te ontslaan.

Het verslechtert nog in de ziekenhuizen

IC-arts Gommers en Inspecteur-Generaal Van Diemen van de zorginspectie maakten eerder op de dag de geesten in de Tweede Kamer rijp voor de mogelijkheid dat de situatie in de ziekenhuizen toch nog verslechtert. Nu al wordt er op de intensive care minder zorg verleend dan voorheen. Dat gebeurt om voldoende ic-plekken te creëren. Het betekent dat verpleegkundigen niet langer twee ic-patiënten onder hun hoede hebben, maar drie of zelfs vier. Ze moeten dus harder werken, het maken van fouten ligt daarbij op de loer.

Als de situatie nog nijpender wordt - dat gebeurt zodra en 2400 ic-bedden vol liggen - dan belandt Nederland in een crisissituatie, waarbij de zorg nog verder wordt uitgekleed en het de vraag is of de kwaliteit ervan nog wel aanvaardbaar is. IC-arts Gommers kan niet uitsluiten dat dit punt over enkele weken al wordt bereikt. De Tweede Kamer is daar bezorgd over.

