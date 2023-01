Gewonde bij brand in woning in Valkenburg

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg had de man „behoorlijk wat brandwonden.” Hij is overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht.

Het vuur in zijn woning, boven een voormalig restaurant, brak uit rond 05.15 uur. De brandweer rukte uit met meerdere voertuigen. Rond 06.00 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was en dat brandweermensen het pand controleerden.

De oorzaak van de brand is onbekend.