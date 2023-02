Drie mensen, waaronder een kind, bevrijd uit puin in Turkije na bijna 13 dagen

Ⓒ ANP / Anadolu Agency

ANTAKYA - Drie mensen, onder wie een kind, zijn in Turkije na 296 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Ze zijn volgens staatspersbureau Anadolu bevrijd uit een ingestort gebouw in Antakya, in de regio Hatay. Ze zaten daar al vast sinds de aardbevingen van vorige week maandag.