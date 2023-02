Twee mensen bevrijd uit puin in Turkije na bijna 13 dagen

Ⓒ ANP / Anadolu Agency

ANTAKYA - In Turkije zijn na 296 uur nog twee mensen gered, een man en een vrouw. Ze zijn volgens staatspersbureau Anadolu bevrijd uit een ingestort gebouw in Antakya, in de regio Hatay. De reddingswerkers hadden ook een 12-jarige levend onder het puin vandaan gehaald, maar dat kind overleed later alsnog.