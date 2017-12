ABN-klanten weer dupe van storing

Het webcare team van de bank heeft onder andere op Twitter de handen vol aan het behandelen van de vele klachten, die na het middaguur de kop opsteken. Worden de problemen eerst nog geschaard onder ’de nasleep van gisteren’, later schrijft een medewerker van de klantenservice: „Er is niet nog steeds storing, er is wéér storing”.

Klanten van ABN Amro konden woensdagavond geen gebruik maken van mobiel of internetbankieren. De bank was urenlang getroffen door een storing. Pas rond middernacht konden klanten weer geldzaken doen via de website of app van de bank.

Donderdag begonnen de klachten rond het middaguur weer toe te nemen, zo brengt allestoringen.nl in kaart. Het oplossen van de problemen heeft hoge prioriteit bij de bank. ”We zijn ermee bezig”, krijgen de klagers steevast te horen. Rond 15.30 uur lijken de klachten af te nemen.

Andere banken storing

Ook SNS Bank kampte woensdag met een storing met online en mobiel bankieren. De bank was daarbij niet bereikbaar per telefoon. De storing duurde bijna de hele dag. Bij ASN Bank en RegioBank waren er woensdagochtend eveneens korte storingen. Datzelfde gold voor internetbank Knab, waar de website enige tijd ’instabiel’ was.