Derde golf op komst door Britse variant

Ondanks de zorgen over de Britse variant van het coronavirus gaan de basisscholen en kinderopvangcentra volgende week weer open. Winkeliers mogen vanaf 10 februari hun klanten weer welkom heten voor het afhalen van bestellingen die ze online of telefonisch hebben gedaan. Er moet vier uur tussen de bestelling zitten en er mag slechts één iemand (buiten) het product ophalen.

Voor basisscholen komen er strenge regels. „Bij een positieve test moet de hele klas en de leraar in quarantaine. We gaan veel meer en sneller testen”, legt Rutte uit. De buitenschoolse opvang gaat voorlopig nog niet open omdat hier kinderen komen van verschillende scholen. Het voortgezet onderwijs gaat sowieso niet voor 1 maart open.

Zoals verwacht kijkt het kabinet pas eind deze week naar eventuele verlenging van de avondklok.

Routekaart

Premier Rutte: „We snakken allemaal naar zekerheid en naar een duidelijk plan. Maar de realiteit is dat honderd procent zekerheid niet is te geven. We kunnen wel laten zien welke richting het op kan gaan.”

Over restaurants, kappers, sportscholen, cafés en contactberoepen geeft het kabinet nu iets meer perspectief in een nieuwe routekaart. In tegenstelling tot de eerste versie kan de coronasituatie nu wel worden afgeschaald. Op dit moment zit Nederland volgens de routekaart nog steeds in de meest ernstige situatie.