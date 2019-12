Extra buurtcoach voor wijk naast Fivoorkliniek

De komst van het hek met een speciale code voor wijkbewoners zorgde al vanaf dag een voor verdeeldheid. Waar sommige inwoners van het Utrechtse dorp de poort een uitstekend beveiligingsmiddel vonden, werd het door anderen afgedaan als discriminatie.

De gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt, laat nu weten niet langer de noodzaak van een hek te zien omdat het aantal overlastmeldingen vanuit Den Dolder en het aantal incidenten gerelateerd aan de instellingen, sinds deze zomer duidelijk is gedaald, zo is te lezen in de brief: „Deze dalende lijn zal worden versterkt door de inzet van een extra buurtcoach door Fivoor en Altrecht per 1 december jl., gericht op specifieke locaties en momenten. Zichtbaar en aanspreekbaar met als doel om overlast te voorkomen.”

Gevoel van veiligheid

Ook de Inspectie Justitie en Veiligheid bevestigt, volgens de gemeente, dat Fivoor op de goede weg is en dat de borging van de maatregelen die Fivoor neemt, goed is. Zeist laat weten dat het werk niet klaar is en dat het de meldingen en incidenten in Den Dolder blijft monitoren. „We realiseren ons dat ook ’dagelijks ongerief’ negatieve invloed heeft op de leefbaarheid, wat het gevoel van veiligheid weer kan beïnvloeden. Iedere melding doet er nog steeds toe”, aldus burgemeester en wethouders in de brief.