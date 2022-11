Topmilitair tijdens lezing op Universiteit van Amsterdam met eieren bekogeld

Het incident had plaats terwijl Ducheine in uniform een groep studenten toesprak op een lunchbijeenkomst. De UvA houdt met regelmaat zulke sessies, waarbij toonaangevende juristen vertellen over hun specifieke werk en ervaringen. Ze worden intern ruim van tevoren aangekondigd.

Terwijl de generaal midden in zijn betoog was, zag hij ineens iets oranjes langs flitsen. Pas nadat hij een paar keer getroffen was en iets langs zijn batons, de onderscheidingen op zijn borstzak, zag druipen, besefte Ducheine wat er aan de hand was.

’Nooit gedoe’

Hij zegt niet geschrokken, maar vooral erg verbaasd te zijn. „Ik loop al sinds 2003 rond als docent op de UvA, zowel in uniform als in burger, en ik heb nog nooit gedoe gehad”, zegt hij. De eiergooier is door aanwezigen gestopt, volgens Ducheine verzette hij zich daartegen.

Volgens een woordvoerder van de universiteit was de eiergooier een UvA-student. De instelling stelt dat hij tijdens zijn aanhouding om zich heen heeft geslagen. De universiteit weet nog niet of de actie gevolgen heeft voor de student. De Amsterdamse politie bevestigt dat de man is aangehouden en is meegenomen voor verhoor.

Aangifte

Generaal Ducheine is van plan aangifte te doen. „Als ik dat niet doe, dan kan er niets mee worden gedaan. En laat ik even duidelijk zijn. Dit gedrag kan echt niet door de beugel.”

Over het motief van de eiergooier is nog niets duidelijk en de generaal vraagt zich vooral af hoe de man tot zijn actie is gekomen. De officier is ondanks dit voorval van plan in de toekomst gewoon in uniform naar de universiteit te blijven komen.