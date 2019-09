Nieuwe knauw voor Dutchbatters

Voormalig Dutchbatter Rob Zomer woont al jaren in de buurt van Srebrenica, waar hij jaarlijks vele collega veteranen op bezoek krijgt. Ⓒ FACEBOOK

Potočari - Met het in rook opgaan van door Dream or Donate verzameld geld krijgen ook Dutchbat-veteranen een knauw. Sinds een week liep op het crowdfundingsplatform een inzameling voor Zomerrust; een terugkomhuis voor veteranen in Srebrenica.