’Vrouw met verstandelijke beperking jarenlang uitgebuit’: moeder en dochter opgepakt in Bilthoven

Het gaat om een 56-jarige moeder en haar 32-jarige dochter die beiden in dezelfde straat wonen in Bilthoven. Ze worden ervan verdacht een vrouw van 2014 tot en met 2021 ’in de huiselijke sfeer te hebben uitgebuit’, aldus een persbericht.

De kwetsbare vrouw moest binnen de gezinnen van de twee huishoudelijke taken verrichten, „waarbij ook geweld tegen haar werd gebruikt.” De huizen van de moeder en dochter zijn doorzocht door de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie, onder leiding van het Functioneel Parket.

Over de leeftijd van het slachtoffer kan een woordvoerder niets zeggen, al was zij in de periode van de vermeende uitbuiting wel meerderjarig. „Het slachtoffer woonde bij een van de verdachten in. Meer kunnen we er in deze fase van het onderzoek nog niet over kwijt.”

