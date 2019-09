Zus Tob Cohen: ’Sarah is een duivel’

Sarah W. in de rechtszaal in Nairobi, eerder deze maand. Sinds de vondst van Cohens lichaam toont ze zich minder zelfverzekerd. Ⓒ De Telegraaf

Nairobi - De paniek heeft toegeslagen bij Sarah W., nu het lichaam van haar Nederlandse echtgenoot Tob Cohen vrijdag is gevonden in een septic tank in hun Keniaanse tuin. Haar advocaat beschuldigt zelfs, in wat een wanhoopspoging lijkt, de leider van het moordonderzoek ervan het lichaam daar te hebben neergelegd.