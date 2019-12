Koningspaar op staatsbezoek naar Indonesië

Er is speciale focus voorzien op landbouw, gezondheid, maritieme industrie, kustbescherming, circulaire economie en watertechnologie. Uiteraard is er ook veel aandacht voor de historische band met de voormalige kolonie. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) vergezelt de koning en de koningin.

De ministers Kaag (Ontwikkelingssamenwerking), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Bruins (Medische Zorg) gaan in het kielzog van het paar mee. Er is namelijk ook een handelsmissie gepland.

Het staatsbezoek hing al een tijdje in de lucht, maar lag lang gevoelig. Een Indonesisch staatsbezoek aan Nederland werd in 2010 door de toenmalige Indonesische president Yudhoyono afgezegd. Dat is in Den Haag als een belediging opgevat, waarna er heel wat diplomatiek kapitaal moest worden geïnvesteerd om de plooien glad te strijken.

President Widodo was eerder op werkbezoek in Nederland. Premier Rutte ging in oktober naar Jakarta.

Het koninklijk paar houdt de vaart met de staatsbezoeken er flink in. Sinds 2016 waren Australië, Nieuw-Zeeland, Portugal, Italië, Vaticaanstad, Luxemburg, Estland, Letland, Litouwen, Groot-Brittannië, Ierland en India aan de beurt. In juni gaan Willem-Alexander en Máxima naar Duitsland voor een staatsbezoek.

Koningin Beatrix bracht in 1995 al eens een staatsbezoek aan Indonesië.