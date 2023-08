Emmenaar opgepakt na verdacht pakketje bij Scheper Ziekenhuis

EMMEN - Een 40-jarige man uit Emmen (Drenthe) is zaterdag opgepakt wegens de vondst van een verdacht pakketje bij het Scheper Ziekenhuis in die plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het ging om een loos alarm.

In een beschermend pak heeft de EODér het pakketje onderzocht. Ⓒ ANP / Persbureau Meter