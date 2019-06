20-jarige bekent seks en mishandeling overleden Rinia (68)

De verdachte heeft inmiddels verklaard dat hij seks heeft gehad met Rinia (68). Ⓒ Politie / De Telegraaf

AMSTERDAM - De mishandeling van de 68-jarige Rinia Chitanie op Geervliet in Buitenveldert ’s avonds op eerste paasdag was zo grof, dat de vrouw bijna twee maanden later alsnog aan haar verwondingen is bezweken. Een 20-jarige mannelijke verdachte werd vrijwel onmiddellijk gearresteerd op de plaats delict en zit sindsdien vast.