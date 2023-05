ProRail: maandag weer gewoon treinverkeer Rotterdam Centraal

Op de trajecten richting Breda en richting Delft en Den Haag hadden twee intercity’s en een stoptrein per uur moeten rijden. Door de kapotte bovenleiding rijdt er nu in beide richtingen slechts een stoptrein, vertelde een zegsvrouw van ProRail zondagochtend.

Beschadiging

Waardoor de beschadiging precies is ontstaan, moet nog blijken, maar volgens de woordvoerder is de bovenleiding waarschijnlijk kapot gereden door een trein. „We hopen dat het vandaag opgelost kan zijn. De schade is inmiddels opgenomen en het gaat om echt een forse beschadiging van een bovenleiding. We zijn een plan van aanpak aan het maken hoe dit te herstellen”, zei de woordvoerder ook. Dat plan is inmiddels gemaakt, twittert ProRail zondagmiddag.

Op Rotterdam Centraal vonden ook al reguliere werkzaamheden plaats. Die maakten het er volgens de woordvoerder niet makkelijker op om de schade snel te herstellen. „Er wordt al veel gewerkt en als je dit erbij krijgt, wordt het nog moeilijker om te kijken wat wanneer kan worden gedaan. Het is een puzzel van wie kan wat op welk moment doen.”