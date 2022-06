België geeft tand vermoorde Congolese premier terug aan familie

Een Belgische politieman zou de tand in beslag hebben genomen toen hij hielp bij het opruimen van het lichaam van de vermoorde Lumumba. Naar eigen zeggen had hij de lichamen van de premier en twee medestanders in stukken gezaagd en opgelost in zwavelzuur. De Belgische justitie vond de tand in 2016 in een onderzoek naar de moord.

Lumumba was een voorvechter van onafhankelijkheid en werd de eerste premier van de Democratische Republiek Congo nadat het land in 1960 was losgekomen van België. Na drie maanden geregeerd te hebben, werd hij al afgezet. De premier had openlijke kritiek geuit op het koloniale beleid van België in Congo en zocht toenadering tot Moskou tijdens de Koude Oorlog.

Lumumba werd in januari 1961 vermoord op Congolese bodem door separatisten, in aanwezigheid van enkele Belgen. België aanvaardde veertig jaar later „morele verantwoordelijkheid” voor zijn dood en bood excuses aan. Zijn dochter Juliana Lumumba (64) verzocht in 2020 in een brief aan koning Filip de tand van haar vader terug te geven. De Belgische premier Alexander de Croo heeft bij de ceremonie maandag opnieuw excuses aangeboden aan de familie van Lumumba.

Er is geen DNA-onderzoek op de tand gedaan, dus volgens de Belgische justitie is er geen absolute zekerheid dat die van Lumumba was. De tand gaat dinsdag naar Congo en maakt daar een rondreis door het land. Het overblijfsel van Lumumba wordt na drie dagen van nationale rouw officieel begraven op 30 juni, 62 jaar na de Congolese onafhankelijkheid.