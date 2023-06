Premium Het beste van De Telegraaf

Contact fractievoorzitters en experts over ’ondermijning van democratie’ Kamer in conclaaf over FvD-verbod: ’Levert de politiek wel voor iedereen?’

Door Peter Winterman

Forum-leider Thierry Baudet heeft altijd betwist dat zijn partij pogingen doet om de democratie te ondermijnen. Ⓒ Foto ANP/HH

Den Haag - Een grote groep fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaat woensdag in gesprek met deskundigen over de strijd tegen ’de antidemocratische onderstroom’ in Nederland. Daarbij ligt óók de vraag op tafel of Forum voor Democratie van Thierry Baudet verboden zou moeten worden.