Droogte nog niet overal voorbij ondanks regen

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

DOETINCHEM - Het regenachtige najaar heeft de grondwaterstand in de droogste gebieden van Nederland nog niet overal voldoende verbeterd. Op de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau gaat het beter, maar in de Achterhoek, in Twente en in delen van Brabant is het nog steeds erg droog.