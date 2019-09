’Man reed opzettelijk op publiek autocross in’

De politie onderzoekt de aanrijding Ⓒ Foto: De Telegraaf

LEENDE - Bij een crosswedstrijd in het Brabantse Leende zijn drie ernstig gewonden gevallen toen een deelnemer opzettelijk op het publiek inreed. De man was het volgens de organisatie niet eens met het schrappen van een rondje vanwege te veel stofvorming. „We moesten de auto met zijn allen tegenhouden, want hij wilde nog steeds door. Er was even totale paniek”, zegt Rowin de Bruijn van de organiserende crossvereniging De Kempen.