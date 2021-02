Schaatsfanaten geheimzinnig over beste plekken: ’Als ik het zeg wordt het stervensdruk’

Premium Binnenland

Op zoek naar seksmatch dier: ’Zelfde soort fetisj als mens’

De moesson nabootsen in de hoop twee mangrovepijlstaartroggen in paringsstemming te brengen. De afgelopen twee maanden zijn ze er in Burgers’ Zoo maar wat druk mee geweest. Hoe krijgt de mens het voor elkaar twee dieren te koppelen? „Er moeten prikkels gegeven worden…”