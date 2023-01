Vrouw klaagt ziekenhuis aan nadat moeder 44 uur op brancard ligt en overlijdt

De 83-jarige Josette wordt op 19 december 2022 rond 19.00 uur binnengebracht op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Ze ligt aan een infuus en krijgt zuurstof toegediend. Josette is aan een kant verlamd. Na aankomst op de spoedeisende hulp wordt zij op een brancard in de gang gelegd. Haar dochter, Marrie-Pierre gaat rond 21.00 uur naar het ziekenhuis om zich bij haar moeder te voegen.

Dun dekentje

Zij ontdekt haar moeder in de gang, liggend in haar nachtjapon onder een dun dekentje. Ondanks verzoeken om een deken, moet de donsjas van haar dochter de vrouw warmhouden.

Pas de volgende dag, op 20 december rond 19.00 uur, dus 24 uur later, wordt Josette door een arts onderzocht. In de tussentijd is de vrouw niet verschoond en heeft ze alleen wat compote te eten gekregen. De testen tonen vier uur later aan dat Josette uitgedroogd is en last heeft van een urineweginfectie en nierfalen. In afwachting van een plekje op de afdeling geriatrie wordt ze weer op de brancard in de gang gelegd, waar ze om 21 december om 15.00 uur te horen krijgt dat er geen plek voor haar is en dat ze weer wordt teruggestuurd naar het verpleeghuis waar ze woont. In totaal heeft ze dus 44 uur op de spoedeisende hulp doorgebracht.

’Ze was een vechter’

Op 4 januari, 15 dagen na het bezoek aan de eerste hulp, komt Josette te overlijden, nadat ze weigert te eten. Voor haar dochter Marie-Pierre staat het als een paal boven water: de dood van haar moeder is het gevolg van de slechte behandeling. Ze dient een klacht in tegen het ziekenhuis. „Mijn moeder was altijd een vechter, heel positief, ze ging altijd tot het uiterste. Ik denk dat deze gebeurtenissen een trigger voor haar waren om te zeggen: ik wil niet meer.”

Het Franse Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld. Het ziekenhuis laat in een reactie weten: „We leven mee met de familie van de patiënt en we staan in contact om antwoorden te geven. Eind 2022 werd gekenmerkt door een kritieke situatie op nationaal en lokaal niveau. Ondanks de inzet van onze teams is de wachttijd op de spoedeisende hulp gestegen tijdens deze periode. Het spijt ons oprecht voor onze patiënten en hun dierbaren.”