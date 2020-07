Leraar ’ontslagen om pro-Trump tweet’

Dat beweert docent maatschappijleer en basketbalcoach Justin Kucera van een middelbare school in het Amerikaanse Walled Lake.

Kucera had een opmerking van Trump geretweet dat de wegens corona gesloten scholen zo snel mogelijk weer open moeten. Daar achteraan postte hij ook een bericht: ’Ik ben het zat te zwijgen. Donald Trump is onze president’.

Kort daarop werd hij in een Zoommeeting ontboden. Justin kreeg de keuze: ontslag nemen of er uitgegooid worden. Toen hij weigerde zelf op te stappen, werd zijn contract per 17 juli ontbonden.

Een woordvoerder van de Walled Lake Consolidate Schools zegt in de Detroit News dat het ontslag niks te maken heeft met de tweets, maar wil niet zeggen waarom hij er dan wel uitgevlogen is. De school zegt juist ’kritisch denken te stimuleren’.

Volgens Kucera meet de school met twee maten want leraren die negatief tweeten over Trump zijn nooit ontslagen.

De republikeinen zijn boos op de school. Laura Cox van de partij zegt tegen Detroit News dat als het verhaal klopt ambtenaren nooit ontslagen mogen worden vanwege hun overtuiging. Een andere republikeinse, Ronna McDaniel vindt het een ’schandalige dubbele standaard’.

Op social media zijn er veel verontwaardigde reacties op het ontslag. Veel Amerikanen zijn het met Kucera eens dat er met twee maten wordt gemeten.