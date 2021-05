Mondkapjesboete voor Braziliaanse president na massabijeenkomst

De gezondheidsautoriteiten van Maranhao „hebben de president een bekeuring gegeven omdat hij bijeenkomsten heeft veroorzaakt zonder enige gezondheidsmaatregel”, zo zegt gouverneur Flavio Dino op Twitter. „De wet is voor iedereen gelijk”, zo voegde hij er nog aan toe. In Maranhao zijn bijeenkomsten van meer dan honderd mensen verboden en is het verplicht een mondmasker te dragen.

Het bedrag van de boete moet nog worden bepaald. De rekening kan gaan van 2.000 tot 1,5 miljoen real (300 tot 230.000 euro). Van de president kwam geen reactie.

Ceremonie

Bolsonaro nam vrijdag deel aan een officiële ceremonie in Açailandia, op 500 kilometer van de hoofdstad van Maranhao, Sao Luis. Op videobeelden die werden geplaatst op het Twitter-account van Bolsonaro is te zien hoe de president zonder mondmasker tussen honderden mensen loopt. Tijdens een toespraak noemde Bolsonaro de gouverneur van de staat „een kleine dikke dictator.”

De president is zelf tegen elke vorm van lockdowns en noemde gouverneurs die beperkende maatregelen namen tegen het coronavirus al vaker dictators. De eerste gevallen van de Indiase variant van COVID-19 werden in de staat Maranhao bevestigd.

In Brazilië overleden al meer dan 440.000 mensen aan de gevolgen van het virus. Een Senaatscommissie onderzoekt de manier waarop de Braziliaanse regering de coronacrisis heeft aangepakt. Zo was Bolsonaro aanvankelijk niet van plan coronavaccins te kopen en richtte hij zich op groepsimmuniteit. Dat meldt het hoofd van het parlementaire onderzoekscomité dat kijkt naar wat er mis is gegaan in de corona-aanpak.

Onderzoeksleider en senator Renan Calheiros stelt dat alles erop wijst dat Bolsonaro een voorkeur had voor groepsimmuniteit. „Hij ontkende eerst de ziekte, noemde het griep, en verzette zich vervolgens tegen isolatie en quarantaine. Daarna bagatelliseerde hij het gebruik van mondkapjes en moedigde hij menigten aan om samen te komen.”