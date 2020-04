Hart onder de riem voor jarige Koning

Met haar tekeningen steekt Romy de helden in vitale beroepen een hart onder de riem. #Houvol! tekent ze er op elke illustratie bij. Haar Instagram- en Facebookaccounts trekken honderden volgers. Ansichtkaarten met haar tekeningen gaan naar bewoners en personeel van verzorgingshuizen.

„De eerste tekening die ik maakte, omdat ik toch gedwongen thuiszit, was van een verpleegster. Daarna kwam de politieagent en toen steeds meer belangrijke beroepen. De koning heeft ook een belangrijk beroep, misschien iets minder belangrijk dan een dokter nu. Maar toch.”

Over haar tekeningen op haar Instagram-account @illustrationsbyromy krijgt ze veel complimenten.

Toen ze vorige week op televisie zag dat de koning op bezoek ging bij een verzorgingshuis in het pal bij Wervershoof gelegen Hoorn, kwam ze op het idee: „Ik vind ze gewoon leuk. Vandaag viert heel Nederland de verjaardag van de koning. Dat is voor hem ook anders. Hij kan misschien ook niet naar zijn moeder toe. Dus feliciteer ik hem op deze manier. Ook de koning en koningin moeten volhouden. Ze troosten ook veel mensen. Iedereen zegt dat de tekening van de koning en koningin heel erg goed lijkt. Ik heb eerst heel lang naar foto’s van hen gekeken en daarna was ik eigenlijk binnen een uurtje klaar.”

Romy bekent dat ze de koning graag wel even had willen zien in Hoorn.

’Hoi willen zeggen’

„Een handje geven mag dan niet, maar ik had wel even ’hoi’ willen zeggen. Al vind ik de drie prinsessen Amalia, Alexia en Ariane nog leuker, maar die zijn ook meer van mijn leeftijd. Ze dragen altijd kleren die ik ook erg leuk vind. Ik hoop dat ze toch een leuke verjaardag met hun vader vieren.”