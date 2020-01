Onrust in Harderwijk na vernielen van woning

Ⓒ Persbureau Heitink

HARDERWIJK - In Harderwijk is zondagavond onrust ontstaan nadat er een brandje was geweest in een woning aan de Stakenbergerhout. Volgens een woordvoerster van de politie is het al enkele dagen onrustig rond de woning. De politie is met meerdere agenten aanwezig en heeft de omgeving van de woning afgezet voor onderzoek. Tientallen buurtbewoners staan er op straat.