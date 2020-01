Onrust in Harderwijk na vernielen woning

Er ontstond een opstootje tussen de bewoners en de schoonvader van de bewoner van het huis.

Er zou volgens De Stentor eerder zondagavond een ’explosief’ naar de woning zijn gegooid. ,,Ik heb de knal gehoord’’, zegt een man die zijn labradoodle uitlaat.

Het is in de buurt al langere tijd onrustig, volgens de woordvoerder van de buurtcommissie tegen de krant. ,,Met oud en nieuw krioelde het hier van politie.’’

De buurt wil dat de veroordeelde pedofiel vertrekt uit de woonwijk. ,,We willen deze man weg krijgen, op een nette manier. Dankzij ons verhaal in de media hebben we nu een afspraak met de burgemeester’’, zegt de woordvoerder van de buurtcommissie.

In december werd op veel adressen in de buurt een brief bezorgd waarin iedereen werd gewaarschuwd voor een pedofiel. De man werd met naam en toenaam en adres genoemd.

Volgens getuigen kwam de schoonvader van de bewoner na de knal naar buiten. Hij ging de mensen voor het huis filmen. Dat leidde tot protest. Iemand zou toen de telefoon uit zijn hand hebben geslagen.

Veroordeeld

Bezorgde buurtbewoners trokken in december al aan de bel nadat ze de brief hadden ontvangen. Daardoor zag de gemeente zich gedwongen een bewonersbijeenkomst in het Congrescentrum Bouw & Infrapark te beleggen, waarbij ook de teamchef en wijkagent uit het politieteam aanwezig waren.

Volgens woordvoerder Bart Bijvank was de gemeente pas afgelopen zomer op de hoogte gesteld van de achtergrond van de man en was er toen ’geen aanleiding’ om dat te communiceren met buurtbewoners. „De man heeft inmiddels zijn straf uitgezeten en zijn proeftijd is voorbij. Hij is net als iedere Nederlander vrij te wonen waar hij wil.”

Nieuw Vennep

De man werd in 2011 in een geruchtmakende zaak veroordeeld voor seksueel misbruik van zeven minderjarige jongens rond de leeftijd van 14 jaar in de omgeving van Hoofddorp en Nieuw-Vennep.