Valentijnsdag in eetzaal Harry Potter

In 2015 werd de dinerzaal uit de Harry Potter films voor het eerst nagebootst ter ere van het twintig jarige jubileum van de uitgave van het boek ’Harry Potter en de steen der wijzen’. Het evenement was toen bizar snel uitverkocht. Door het grote succes is het nu omgetoverd in een jaarlijks evenement.

Aankomende 9 en 10 februari staat het diner in het teken van Valentijnsdag. Naast heerlijke eten en sterke cocktails, krijgen de gasten ook een privé-tour door het museum.

Dure grap

Het diner is overigens alleen weggelegd voor de hardcore fans, want een kaartje kost omgerekend zo’n 557 euro.