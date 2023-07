Lichaam Nederlander gevonden in Amerikaans meer: ’Hij hielp altijd iedereen’

Dat meldt de sheriff van Calaveras County in een persbericht. De broer van het slachtoffer liet eerder al weten ervan uit te gaan dat hij was verdronken, maar dat alleen zijn lichaam nog niet was gevonden.

Het drama gebeurde op het New Melones-meer, een stuwmeer aan de Stanislaus-rivier in de centrale uitlopers van de Sierra Nevada. Onze landgenoot verdween onder water terwijl hij worstelde om terug te komen bij de boot, die steeds verder van hem afdreef. Naast het stoffelijk overschot van de Nederlander is ook dat van een andere passagier, een Amerikaan, gevonden. Ook hij was gaan zwemmen, maar dan twee dagen later. Naar het lichaam van een derde persoon die van een brug sprong, wordt nog altijd gezocht.

Zoekteams

Het lichaam van de Nederlander werd geborgen door zoekteams uit de provincies Tuolumne en Calaveras, in samenwerking met een onderwaterzoekteam en enkele bergingsexperts. „We maakten gebruik van technologie zoals gespecialiseerde sonar en op afstand bedienbare voertuigen om grondige zoekopdrachten uit te voeren tot een diepte van honderden meters onder het wateroppervlak”, verklaarde de sheriff.

Het New Melones-meer, een stuwmeer aan de Stanislaus-rivier in de Amerikaanse staat Californië, waar het drama zich voltrok. Ⓒ Getty Images

Het is een dodelijk jaar geweest voor de wateren in het gebied. De autoriteiten hebben gewaarschuwd dat het meer dit jaar gevaarlijke stromingen kent, en dat het water erg koud is. Daardoor is het gevaarlijk om te gaan zwemmen. Eerder stierven in het stuwmeer, dat wordt gebruikt voor wateropslag, al twee 22-jarige vrouwen nadat ze stroomafwaarts waren meegesleurd.

Vrienden van de man rouwen om zijn dood. „Het is heel verdrietig dat mijn goede vriend is verdronken”, zegt een van hen. „Ik was in shock nadat ik het nieuws had gehoord. Hij zat vol energie, had altijd een brede glimlach en hielp altijd iedereen die dat nodig had.” Een ander zegt: „Ik kan niet geloven dat hij niet meer onder ons is. Hij zal ongelooflijk worden gemist.”