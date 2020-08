Drenkeling uit het water gehaald in Amsterdam

Een omstander laat aan AT5 weten dat de man na zo’n 25 minuten zoeken werd gevonden. Hij is op het strand gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. „Toedracht is vooralsnog onduidelijk”, aldus de politie.

Het is het derde incident in een week tijd bij IJburg. Maandag werd een vijfjarig jongetje uit het water gered. Donderdagochtend trof een zwemmer een lichaam aan in het water bij IJburg. De identiteit van de drenkeling is nog onbekend.