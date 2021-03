Kamer boos om fouten met vaccinatie

Het antwoord van De Jonge over ’niet gevulde slots’ bij de GGD’s roept veel vragen op, vindt Kamerlid Bergkamp van D66. „Zorg dat je voldoende mensen benadert. Dat er voldoende mensen in het callcenter zitten. Dat als mensen niet komen opdagen, dat je alsnog anderen kunt oproepen.” Dat de minister opnieuw met een belofte komt, deze week 500.000 prikken, doet Bergkamp de wenkbrauwen fronsen. „Je vraagt je af: gaat dit dan wél lukken?”

De schuld afschuiven op de GGD’s vindt Bergkamp te makkelijk. „De GGD in Amsterdam heeft alle capaciteit en genoeg vaccins op voorraad. Het is toch de wereld op z’n kop dat er dan te weinig mensen komen?”

Anderhalf uur

„We staan weer achteraan, ondanks herhaaldelijke beloftes van De Jonge dat we het beter gaan doen”, stelt PVV-leider Wilders vast. „Dat is onverantwoord. Dat houdt ons nog langer in de lockdown en met volle intensive cares.” Zijn collega Agema vult aan: „We horen dat mensen die aan de beurt zijn voor een prik anderhalf uur moeten wachten voordat ze iemand aan de telefoon krijgen. Of dat het ze helemaal niet lukt om een afspraak te maken. Dat is gewoon slecht georganiseerd.”

Boosheid is er in de Kamer ook over het aanbod van het Leidse biotechbedrijf Halix, dat een onderdeel produceert van het vaccin van AstraZeneca. In april vorig jaar heeft het bedrijf bij het kabinet aangeklopt voor een subsidie om de productiecapaciteit te verhogen. Volgens de NOS had op 28 april CDA-Kamerlid Omtzigt, die de tip had gekregen over de productiecapaciteit van Halix, in het Torentje een gesprek hierover met premier Rutte. Er kwamen onderhandelingen uit voort tussen het kabinet en het bedrijf, maar uiteindelijk ketste de deal af. „Wat een geklungel”, vindt Wilders. „Hoe kan het dat het kabinet deze kans heeft laten lopen?”, vraagt SP-leider Marijnissen zich af.

Europa

„Weer een voorbeeld dat het kabinet telkens te laat en te voorzichtig heeft gereageerd en de crisis voortdurend heeft onderschat”, zegt PvdA-Kamerlid Kuiken. „Rutte had het aanbod gewoon moeten accepteren, dan hadden we nu meer vaccins beschikbaar gehad. Dan waren we misschien al uit de lockdown. Iets waar we allemaal op zitten te wachten.” Waarschijnlijk hadden we die extra vaccins wel met Europa moeten delen. „Maar dan hadden we in elk geval meer gehad. „We hadden niet zo eigenwijs moeten zijn. Ik vind het zorgelijk en kwalijk dat dit nu het zoveelste voorbeeld is.”