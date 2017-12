Man slaat vriendin om chocolate chip cookies

Richard Anthony Hessic wilde een koekje pakken, maar merkte dat de laatste chocolate chip cookie weg was. Toen hij vervolgens aan zijn vriendin vroeg waar het koekje was gebleven, maakte zij er een flauwe grap over. Dit meldt New Fix Daily.

Dit - in plaats van de koek - schoot hem in het verkeerde keelgat, ondanks dat ze nog aanbood om een nieuw pak te halen. In plaats van bekvechten ’over zoiets kleins’, ging ze douchen. Hij volgde haar naar de douche en ’rukte het douchegordijn naar beneden’, omdat hij het idee had dat zij het te licht opnam.

Hessic besloot vervolgens om haar een dreun te verkopen tijdens de verhitte discussie. Hij is aangeklaagd voor huiselijk geweld.