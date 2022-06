Minderjarige jongen stuurde dreigmail naar Arnhemse basisschool

Nadat de jongen was opgespoord, zei de politie dat er geen reële dreiging was. „Logischerwijs neemt de politie mails als deze wel uiterst serieus en wordt er geen enkel risico genomen.” Wat er in de mail stond, is niet bekendgemaakt door de politie.

Burgemeester Ahmed Marcouch reageert opgelucht. „Ik begrijp dat ouders geschrokken zijn en dat deze dreigende situatie veel impact heeft op hen, hun kinderen en de leerkrachten. We hebben contact met de school en ondersteunen hen om hiermee om te gaan. Mijn complimenten voor de politie en hun daadkrachtige optreden.”

’Erg geschrokken’

Wanja van Langen, directeur van OBS Da Vinci Arnhem, laat in een reactie weten: „Wij zijn natuurlijk erg geschrokken van de gebeurtenissen. Veiligheid gaat boven alles. We konden niet anders dan deze mail serieus nemen. Wij zijn blij dat de politie voortvarend heeft opgetreden, waardoor wij de ouders vrijdag al gerust hebben kunnen stellen. Wij kijken ernaar uit de leerlingen volgende week weer op school te ontvangen.” Volgens koepelorganisatie Flores Onderwijs, waar de school onder valt, zijn de betrokkenen bekend en wordt er „passende actie ondernomen.”

In Bilthoven moest een school voor zowel basis- als middelbareschoolleerlingen eerder deze week ook dicht vanwege een dreigmail. De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven weet nog niet wanneer de school de deuren weer kan openen, nadat leerlingen eerder deze week een dreigement ontvingen via de mail. Net als donderdag is de school met bijna 1400 leerlingen vrijdag dicht.