Twee basisscholen in Arnhem gesloten na dreigmail: ’Dit uit veiligheid voor iedereen’

„Er is een mail ontvangen, de aard zorgt ervoor dat de scholen gesloten zijn”, zegt een woordvoerster van de politie. Meer details, zoals wat er precies in de mail stond, of er een verband is met de dreiging op De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven en hoeveel leerlingen er op de scholen zitten, kon de politie nog niet direct geven. De politie verwacht later vrijdag meer informatie te kunnen delen.

Veiligheid voor iedereen

Volgens Omroep Gelderland gaat het om OBS Da Vinci en KBS De Ommelander aan de Groningensingel. De twee scholen waren nog niet bereikbaar voor commentaar. De omroep schrijft ook dat ouders en leerlingen een mail hebben gekregen over de dreigmail. In de mail zou staan dat de politie onderzoek doet en dat de school daarom dicht is. „Dit uit veiligheid voor iedereen. We kunnen u helaas niet meer vertellen. Zodra er meer bekend is informeren wij u hierover. Wij vragen uw begrip voor deze keuze”, schrijft OBS Da Vinci.

De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven weet nog niet wanneer de school de deuren weer kan openen, nadat leerlingen eerder deze week een dreigement ontvingen via de mail. Net als donderdag is de school met bijna 1400 leerlingen vrijdag dicht.