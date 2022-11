Frans parlementslid geschorst na roepen ’keer terug naar Afrika’

De Fournas, lid van de zeer rechtse Rassemblent National, mag vijftien dagen lang niet aanwezig zijn tijdens vergaderingen en debatten. Ook wordt de financiële compensatie die hij als parlementslid ontvangt de komende twee maanden gehalveerd.

Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de uitspraak van De Fournas. Zelf ontkent hij dat hij zich met zijn uitspraak rechtstreeks tot Bilongo richtte. Het voornaamwoord „hem” [il] en meervoudige „ze” [ils] klinken in het Frans vrijwel hetzelfde. Volgens De Fournas sloeg zijn opmerking dan ook op migranten die per boot naar Europa vluchten, zij moeten volgens hem terugkeren naar het Afrikaanse continent. Le Pen liet in een reactie op Twitter weten achter haar partijgenoot te staan.