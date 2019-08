De afwasser van 85 miljoen

Virgil van Dijk Ⓒ Hollandse Hoogte

Op 29 augustus wordt bekend of Virgil van Dijk wordt gekozen tot wereldvoetballer van het jaar. Bij zijn overgang naar Liverpool werd hij in een klap de duurste verdediger ter wereld. Joris van Duin maakte toen dit portret. Niemand uit de voormalige omgeving van Virgil van Dijk uit Breda had ooit gedacht dat hij ’s werelds duurste verdediger zou worden. Zijn voormalige jeugdtrainers bij voetbalclub VSB niet, en bij restaurant Oncle Jean waar hij vroeger als afwasser werkte al helemaal niet. De met een recordbedrag van 84,4 miljoen euro megatransfer van Southampton naar Liverpool gunt echter iedereen hem. „Hij is een topper!”