Deze kapper is zó slecht dat hij gearresteerd werd

De 22-jarige klant stopte bij Ruby’s Salon om even snel een knipbeurtje te pakken. Hij vroeg zijn kapper - Khaled A. Shabani - om de zijkant van zijn hoofd kaal te scheren en verder een klein beetje van bovenop eraf te halen.

Boodschap begrepen, zou je denken, Shabani begon echter te klagen dat de klant steeds aan het bewegen was in zijn stoel. Bovendien ’bewoog hij zijn hoofd steeds’. Volgens de politie pakte Shabani uit het niets het oor van de klant en begon hierin met een schaar te knippen.

Kapper Shabani Ⓒ Dane County Jail

The Three Stooges

De boze kapper zou daarna naar verluidt de tondeuse gepakt hebben. Hij schoor hiermee middenop het hoofd van de klant een strook haar weg. Autoriteiten melden aan Wisconsin State Journal dat hij er nadien uitzag als ’Larry uit The Three Stooges’. De klant voelde zich genoodzaakt om bij de dichtsbijzijnde barbier zijn hoofd helemaal kaal te laten scheren.

Larry David van The Three Stooges Ⓒ Hollandse Hoogte

„Het is geen misdrijf om iemand een slecht kapsel te geven. Wel is hij gearresteerd omdat hij aan het oor knipte met een schaar”, aldus een woordvoerder van de politie. Shabani is aangeklaagd. Zelf verklaarde hij dat het ’een incident’ was.