Rotterdam - Een slechte film met een goede afloop, zo noemt Jacqueline de gedwongen opsluiting in de huisartsenpost in het Maasstad Ziekenhuis woensdagavond in Rotterdam. De huisartsenpost en de spoedeisende hulp gingen hermetisch op slot nadat een vrouw binnenkwam met verschijnselen van ebola. Na onderzoek bleek er geen sprake van de zeer besmettelijke ziekte.